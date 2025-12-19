weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Wo findet man abends Parkplätze?: Stadtrat lehnt „Feierabendparken“ ab - Warum Supermarktparkplätze in Halle nachts ungenutzt bleiben

Wo findet man abends Parkplätze? Stadtrat lehnt „Feierabendparken“ ab - Warum Supermarktparkplätze in Halle nachts ungenutzt bleiben

Supermarktparkplätze bleiben nachts oft leer. Könnte man sie nicht zum Anwohnerparken benutzen? Warum die Idee im Stadtrat abgelehnt wurde, aber trotzdem umgesetzt werden kann.

Von Jonas Nayda 19.12.2025, 17:00
Nachts sind die meisten Supermarktparkplätze leer. Könnten sie dann zum Anwohnerparkplatz werden?
Nachts sind die meisten Supermarktparkplätze leer. Könnten sie dann zum Anwohnerparkplatz werden? (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Es klang nach einer charmanten Idee: Supermarktparkplätze, die nach Ladenschluss leer stehen, könnten doch für Anwohnerparken genutzt werden. Das würde vor allem im Innenstadtbereich vielen Menschen helfen, die abends keine Stellplätze für ihre Autos finden. Der hallesche Stadtrat hat dieser Idee am vergangenen Mittwoch jedoch mit knapper Mehrheit eine Absage erteilt. Wird sie nun möglicherweise trotzdem umgesetzt?