Supermarktparkplätze bleiben nachts oft leer. Könnte man sie nicht zum Anwohnerparken benutzen? Warum die Idee im Stadtrat abgelehnt wurde, aber trotzdem umgesetzt werden kann.

Nachts sind die meisten Supermarktparkplätze leer. Könnten sie dann zum Anwohnerparkplatz werden?

Halle (Saale)/MZ. - Es klang nach einer charmanten Idee: Supermarktparkplätze, die nach Ladenschluss leer stehen, könnten doch für Anwohnerparken genutzt werden. Das würde vor allem im Innenstadtbereich vielen Menschen helfen, die abends keine Stellplätze für ihre Autos finden. Der hallesche Stadtrat hat dieser Idee am vergangenen Mittwoch jedoch mit knapper Mehrheit eine Absage erteilt. Wird sie nun möglicherweise trotzdem umgesetzt?