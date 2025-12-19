Das „Ufo“ ist endlich gelandet Neue Kita in Lützen eröffnet: Das begeistert, das wird kritisiert
Nach fast viereinhalb Jahren Bauzeit hat die Stadt Lützen ihre mehrere Millionen Euro teure neue Kindertagesstätte offiziell eröffnet. Was sie bietet und warum es bei aller Freude auch Kritik gab.
Aktualisiert: 19.12.2025, 17:51
Lützen - Mit den „drei L“ möge sie erfüllt sein, verlieh Lützens Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) seiner Hoffnung Ausdruck, als er am Freitag die neue Kindertagesstätte der Stadt an der Schweßwitzer Straße eröffnet hat. „Leben, Lernen und ganz, ganz viel Lachen“, erklärte das Stadtoberhaupt, umringt von zahlreichen neugierigen Kindern.