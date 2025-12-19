Nach fast viereinhalb Jahren Bauzeit hat die Stadt Lützen ihre mehrere Millionen Euro teure neue Kindertagesstätte offiziell eröffnet. Was sie bietet und warum es bei aller Freude auch Kritik gab.

Neue Kita in Lützen eröffnet: Das begeistert, das wird kritisiert

Gemeinsam marschierten Kinder, Erzieherinnen und einige Eltern von der alten zur neuen Kita.

Lützen - Mit den „drei L“ möge sie erfüllt sein, verlieh Lützens Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) seiner Hoffnung Ausdruck, als er am Freitag die neue Kindertagesstätte der Stadt an der Schweßwitzer Straße eröffnet hat. „Leben, Lernen und ganz, ganz viel Lachen“, erklärte das Stadtoberhaupt, umringt von zahlreichen neugierigen Kindern.