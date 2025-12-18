weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Mutter kritisiert Strafhöhe: Enkelinnen missbraucht - Richter schicken Roßlaer (62) für drei Jahre ins Gefängnis

EIL
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt

Mutter kritisiert Strafhöhe Enkelinnen missbraucht - Richter schicken Roßlaer (62) für drei Jahre ins Gefängnis

Ein 62-jähriger Roßlaer wurde wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkelkinder verurteilt. Die Mutter der Opfer ist damit nicht zufrieden – und eine Revision noch möglich.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 18.12.2025, 15:35
Der Angeklagte versteckte sich Anfang November beim ersten Verhandlungstag im Landgericht Halle hinter seiner Jacke. Zu den letzten beiden Verhandlungstagen erschien er erst gar nicht. Er wurde am Donnerstagnachmittag in Abwesenheit verurteilt
Der Angeklagte versteckte sich Anfang November beim ersten Verhandlungstag im Landgericht Halle hinter seiner Jacke. Zu den letzten beiden Verhandlungstagen erschien er erst gar nicht. Er wurde am Donnerstagnachmittag in Abwesenheit verurteilt (Foto: Frank Schedwill)

Rossla/Halle/MZ. - Das Urteil fiel ohne den Angeklagten: In Abwesenheit ist ein 62-jähriger Roßlaer am Donnerstagnachmittag im Landgericht Halle wegen sexuellen Missbrauchs seiner zur Tatzeit acht und elf Jahre alten Enkellinnen zu drei Jahren Haft verurteilt worden.