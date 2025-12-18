EIL
Mutter kritisiert Strafhöhe Enkelinnen missbraucht - Richter schicken Roßlaer (62) für drei Jahre ins Gefängnis
Ein 62-jähriger Roßlaer wurde wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkelkinder verurteilt. Die Mutter der Opfer ist damit nicht zufrieden – und eine Revision noch möglich.
Rossla/Halle/MZ. - Das Urteil fiel ohne den Angeklagten: In Abwesenheit ist ein 62-jähriger Roßlaer am Donnerstagnachmittag im Landgericht Halle wegen sexuellen Missbrauchs seiner zur Tatzeit acht und elf Jahre alten Enkellinnen zu drei Jahren Haft verurteilt worden.