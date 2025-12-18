Mit dem Restaurant „Blue Asia“ verwirklichen zwei Frauen in Wittenberg ihren Traum. Welche Küchen das Restaurant verbindet und welche außergewöhnlichen Getränke es gibt.

Thi Thu Phuong Nguyen und ihre Nichte Lam Ngoc Nguyen, die Inhaberinnen von „Blue Asia“ in Wittenberg, heißen ihre Gäste herzlich willkommen.

Wittenberg/MZ. - In der Bürgermeisterstraße 21 eröffnet mit Blue Asia ein neues asiatisches Restaurant. Dahinter stehen die Vietnamesin Thi Thu Phuong Nguyen, 51 Jahre alt, und ihre Nichte Lam Ngoc Nguyen, 25 Jahre alt. Gemeinsam verwirklichen sie in Wittenberg ihren Traum von einem eigenen Restaurant. Blue Asia wird als Familienbetrieb geführt. „Das Restaurant ist von uns, von mir und von meiner Tante. Wir machen alles zusammen“, sagt Lam Ngoc Nguyen.