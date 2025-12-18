In Halle gilt ab Januar ein neuer Mietspiegel. Warum einigen Mietern dadurch jetzt Mieterhöhungen drohen und wie die Stadtverwaltung die Entwicklung begründet.

Mietspiegel in Halle wird angepasst - Drohen jetzt Mieterhöhungen?

Halle (Saale)/MZ. - Der Stadtrat hat am Mittwoch den neuen halleschen Mietspiegel für die Jahre 2026 und 2027 beschlossen. Mit diesem Spiegel können alle Hallenser ihre „ortsübliche Vergleichsmiete“ herausfinden. Für viele Mieter könnte es jetzt eine Mieterhöhungen geben.