Kemberg steht vor einem Rekorddefizit. Der Haushaltsplan 2026 weist ein Minus von rund fünf Millionen Euro aus. Warum das Minus wächst, trotz Sparbemühungen und was jetzt folgen soll.

Rekorddefizit in Kemberg: So tief steckte die Stadtkasse noch nie im Minus - was die Gründe sind

Kemberg/MZ. - Kembergs Haushalt rutscht dick ins Minus. Der Plan für2026 reißt ein Loch von 4,89 Millionen Euro in die Stadtkasse, wird am Montag in der letzten Stadtratssitzung des Jahres deutlich. Größer war das Defizit in der Einheitsgemeinde noch nie. Gegenüber dem Vorjahr fehlen plötzlich gut zwei Millionen Euro mehr. Ein Anstieg um satte 75 Prozent. Und das, obwohl die Stadt nach eigener Darstellung nicht mehr ausgegeben habe als im Jahr zuvor.