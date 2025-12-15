Barocker Schatz Neuer Glanz unter Hochdruck: Historischer Holzboden auf Stiftsberg Quedlinburg wird restauriert
Lange lag der Holzboden im Blauen Saal auf dem Stiftsberg in Quedlinburg verborgen unter Schichten aus Filz und Holzfaserplatten. Jetzt zeigt sich: Der Schatz aus dem Barock braucht dringend Hilfe.
15.12.2025, 05:50
Quedlinburg/MZ. - Über lange Zeit ist der historische Holzboden im Blauen Saal im Residenzbau auf dem Stiftsberg in Quedlinburg abgedeckt gewesen. Jetzt zeigt sich: Auch hier sind noch umfangreichere Arbeiten notwendig.