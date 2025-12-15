weather wolkig
Quedlinburg
  4. Barocker Schatz: Neuer Glanz unter Hochdruck: Historischer Holzboden auf Stiftsberg Quedlinburg wird restauriert

Lange lag der Holzboden im Blauen Saal auf dem Stiftsberg in Quedlinburg verborgen unter Schichten aus Filz und Holzfaserplatten. Jetzt zeigt sich: Der Schatz aus dem Barock braucht dringend Hilfe.

Von Petra Korn 15.12.2025, 05:50
Frank Tangermann reinigt Fugen des historischen Holzbodens im Blauen Saal auf dem Stiftsberg in Quedlinburg.
Frank Tangermann reinigt Fugen des historischen Holzbodens im Blauen Saal auf dem Stiftsberg in Quedlinburg. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Über lange Zeit ist der historische Holzboden im Blauen Saal im Residenzbau auf dem Stiftsberg in Quedlinburg abgedeckt gewesen. Jetzt zeigt sich: Auch hier sind noch umfangreichere Arbeiten notwendig.