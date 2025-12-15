weather wolkig
Deutschland
  Mit dem Lkw durch Europa: Kraftfahrer aus Leidenschaft: „Fahr' mal nach Belgien" - da blieb ihm das Herz stehen

Heiko Kuhnhold ist Kraftfahrer aus Leidenschaft. Was der 56-jährige Bergaer an seinem Beruf liebt und wo er besonders auf der Hut sein muss und warum es ihn auch in Zukunft weiter auf die Straßen in fast ganz Europa zieht.

Von Ralf Kandel 15.12.2025, 07:15
Heiko Kuhnhold aus Berga ist seit den 80er Jahren Fernfahrer – mit großer Leidenschaft.
Heiko Kuhnhold aus Berga ist seit den 80er Jahren Fernfahrer – mit großer Leidenschaft. Foto: Ralf Kandel

Berga/MZ. - Anfang der 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ging Manfred Krug „Auf Achse.“ Als Franz Meersdonk sorgte er dafür, dass die Fernsehserie in West- wie in Ostdeutschland gleichermaßen ein „Straßenfeger“ wurde.