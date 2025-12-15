Mit dem Lkw durch Europa Kraftfahrer aus Leidenschaft: „Fahr' mal nach Belgien“ - da blieb ihm das Herz stehen

Heiko Kuhnhold ist Kraftfahrer aus Leidenschaft. Was der 56-jährige Bergaer an seinem Beruf liebt und wo er besonders auf der Hut sein muss und warum es ihn auch in Zukunft weiter auf die Straßen in fast ganz Europa zieht.