Rudenz Schramm saß 20 Jahre lang für die Linken im halleschen Stadtrat. Seit zwei Wochen ist er neuer stellvertretender Landesvorsitzender des BSW in Sachsen-Anhalt. Was hat er jetzt vor?

Rudenz Schramm ist nach seiner Zeit als parteiloser Linken-Stadtrat nun dem BSW beigetreten.

Halle (Saale)/MZ. - Die meisten Hallenser kennen Rudenz Schramm wohl aus seiner Zeit als Chef des Steintor-Varietés. Bis 2024 saß er außerdem 20 Jahre lang für die Linken-Fraktion im halleschen Stadtrat. Inzwischen ist der 71-Jährige Rentner und engagiert sich beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Warum er der jungen Partei beigetreten ist, sich zum stellvertretenden Landesvorsitzenden hat wählen lassen und was er nun vor hat, verrät er im MZ-Interview. Das Gespräch führte MZ-Lokalreporter Jonas Nayda.