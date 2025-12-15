In der Vergangenheit schloss der Verein aus Halles Süden einen Aufstieg aus strukturellen Gründen immer aus. Wann sich das ändern könnte.

Warum ein Aufstieg in die Oberliga beim BSV Ammendorf kein Tabu mehr ist

Die Oberliga könnte für Vincent Meyer (l.) und den BSV Ammendorf Thema werden.

Halle/MZ. Als die Mannschaft des Fußball-Verbandsligisten BSV Ammendorf am Samstag zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier in einem Leipziger Restaurant zusammenkam, gab es reichlich Anlass zum Anstoßen: Das Team von Trainer Christian Kamalla belegt nach 14 absolvierten Spielen den fünften Platz und stellt mit nur 14 Gegentoren erneut die beste Defensive der Liga. Zudem wurden die Zugänge gut integriert. Kurzum: Es gab viel Grund zu feiern.