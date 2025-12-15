Nick Kubus ist erst noch auf dem Weg, Notfallsanitäter zu werden. Er ist mitten im zweiten Ausbildungsjahr beim Eigenbetrieb Rettungsdienst in Eisleben. Dennoch war er schon jetzt für eine Wandergruppe der Retter in der Not.

Unfall auf der Wanderung: Wie ein Azubi in Wolferode zum Retter wurde

Wolferode/MZ - Es sollte ein entspannter Herbsttag werden. Am 11. November machte sich die IG Wanderfreunde Eisleben auf den Weg: Von Bornstedt über Schmalzerode und Wolferode bis nach Eisleben. Die Stimmung war fröhlich, die Natur zeigte sich von ihrer schönsten Seite, bis es in Wolferode zu einem Zwischenfall kam.