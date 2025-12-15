Unbekannte haben aus einem Keller in einem Sangerhäuser Ortsteil einen Tresor aus der Verankerung gerissen und entwendet. Jetzt liegen offenbar erste Hinweise zu den Tätern vor.

Unbekannte klauen Tresor aus Mehrfamilienhaus in Sangerhäuser Ortsteil – Polizei hat erste Hinweise

Auch die Spurensicherung war am Sonntag in dem kleinen Ort im Einsatz.

Sangerhausen/MZ. - Ein geklauter Tresor hat für viel Aufregung in einem kleinem Sangerhäuser Ortsteil gesorgt. Wie die Polizei am Montag bestätigte, waren Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und hatten den dort verankerten Stahlschrank herausgerissen und mitgenommen.