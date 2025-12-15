Noch vor dem Fußballspiel des HFC und des FCM II sind Fans beider Mannschaften in Halle aufeinander losgegangen. Die Polizei trennte die Störenfriede voneinander.

50 Fans des HFC und des FCM II gehen vor Fußballspiel aufeinander los

Fußballspiel HFC gegen FCM II: In Halle ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans gekommen.

Halle (Saale). - Im Vorfeld des Regionalligaspiels zwischen dem Halleschen FC und dem FC Magdeburg II ist es am Sonntagmittag in der Kleinen Marktstraße in Halle zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen 50 rivalisierenden Fußballfans gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach zeigten Zeugen die Auseinandersetzung zwischen den zwei Personengruppen bei der Polizei an. Durch die Auseinandersetzung sei die Eingangstür eines Lokals sowie deren Weihnachtsdekoration beschädigt worden.

Polizei geleitet Fans des FC Magdeburg II zum Hauptbahnhof Halle

Die eintreffende Polizei habe vor Ort 17 Anhänger des FC Magdeburg und im weiteren Umfeld zehn Anhänger des Halleschen FC einer Kontrolle unterzogen. Keiner von ihnen habe medizinisch behandelt werden müssen.

Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis, so die Polizei weiter. Dazu seien die Fans der Gästemannschaft von Polizeibeamten zum Hauptbahnhof begleitet worden, wo sie die Heimreise antraten.