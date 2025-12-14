Mit dem Sieg gegen den FCM II sichert der HFC die Stimmung im und um den Klub, Trainer Schröder wohl seinen Job. Warum der 37-Jährige auch über Weihnachten arbeiten wird.

Das sagt Robert Schröder zum Comebacksieg des HFC gegen den FCM

Der Halleschen FC konnte gegen dem FCM II einen erlösenden Sieg bejubeln. Doch souverän war der Auftritt der Hallenser über weite Strecken nicht. Es wartet viel Arbeit auf Trainer Schröder.

Halle/MZ/TG. - Der Weihnachtsbaum zu Hause in Berlin war bereits aufgestellt, erste Plätzchen gebacken, als Robert Schröder am Sonntag an der Seitenlinie des Halleschen FC stand. Im Derby gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg ging es um nicht weniger, als die Festtagsstimmung im und um den Fußball-Regionalligisten – und für den Trainer selbst wohl auch um seinen Job. Bei einem Sieg hätte die Reserve des großen Rivalen vor dem HFC überwintert.