Für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Bölke. Der Trainer von Lüttchendorf musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Bohdan Savenko (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hettstedter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tom Wienholz der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück – Minute 62

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tim Drosihn, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach, Drosihn, Schulze, Schlegel, Kastrati (62. Hajdarpasic), Siebald, Stoye, Kolle, Horlbog, Siebenhühner

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Svitiukha, Krey (58. Vollmann), Prokhorenko, Doberenz (87. Lettau), Krey, Döring, Stein, Kemnitz (82. Klymenko), Savenko

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196