Mit 18 Jahren debütierte Joscha Wosz in der Bundesliga, heute kämpft er Neffe von Dariusz Wosz um eine Zukunft beim HFC in der Regionalliga.

Von Traumtor beflügelt: Nutzt Joscha Wosz seine letzte Chance beim HFC?

Halle/MZ - Wirklich wohl fühlt sich Joscha Wosz mit all diesen hochtrabenden Vergleichen nicht. Messi der Regionalliga, wie er von einem Kommentator direkt getauft wurde? Mario Götze? „Ein bisschen übertrieben“ sei das alles schon.