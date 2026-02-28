Joscha Wosz konnte sich seit der Rückkehr zum HFC im Sommer 2024 nicht nachhaltig durchsetzen. Kann er sich doch noch für eine Vertragsverlängerung empfehlen? Der Trainer lobt schonmal.

Kampf um neuen Vertrag: Definiert sich Joscha Wosz beim HFC als Kampfsau neu?

Joscha Wosz stand zuletzt zweimal in der Startelf des HFC.

Halle/MZ - Joscha Wosz, der Neffe von Dariusz Wosz. Joscha Wosz, der ehemalige Profi von RB Leipzig. Der Flügelspieler des Halleschen FC trägt so manchen Erwartungsballast mit sich herum. Erfüllen konnte sie der 23-Jährige seit der Rückkehr zu seinem Jugendverein im Sommer 2024 nur selten. Die hatte Onkel Dariusz, Legende des Klubs, als letzte Chance auf eine Profikarriere bezeichnet.