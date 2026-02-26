weather wolkig
Seit 2024 ein Paar Turnstar ist seine Freundin: So stärkt Pauline Schäfer-Betz HFC-Kapitän Niklas Landgraf

Fußballer Niklas Landgraf hat schwere Zeiten hinter sich, stand beim HFC in der Kritik. Auf neuer Position hat er wieder zu seier Form gefunden. Wie seine Freundin, die Spitzen-Turnerin Pauline Schäfer-Betz, ihn stützt.

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 28.02.2026, 13:24
HFC-Profi Niklas Landgraf ist mit Turnstar Pauline Schäfer-Betz liiert. Vom Sport seiner Partnerin kann der Fußballer oft viel lernen.  (Fotos: IMAGO/Köhn/Hübner)

Halle/MZ - Zehn, vielleicht auch 15 Minuten dauerte die erste Sportkarriere von Niklas Landgraf. Der Vater des heutigen Fußballprofis, der als Kapitän den Halleschen FC anführt, ist Turntrainer. Er schickte seinen Sohn auch mal auf die Matte. „Wir haben das aber direkt abgebrochen. Da war einfach kein Talent vorhanden“, sagt Landgraf.