Grand Smash Tischtennis: Sabine Winter im Halbfinale von Singapur

Im Halbfinale des Singapore Smash trifft Sabine Winter am Sonntag auf Ex-Weltmeisterin Wang Manyu. „Ich habe nichts zu verlieren“, sagt die 33-Jährige vor dem Duell.

Von dpa 28.02.2026, 10:43
Sabine Winter steht beim Tischtennis-Turnier in Singapur im Halbfinale. (Archivbild)
Sabine Winter steht beim Tischtennis-Turnier in Singapur im Halbfinale. (Archivbild) Manfred Schillings/dpa

Singapur - Tischtennisspielerin Sabine Winter steht erstmals im Halbfinale eines Grand-Smash-Turniers. Die 33-Jährige vom TSV Dachau setzte sich im Viertelfinale in Singapur mit 4:2 (4:11, 11:5, 9:11, 11:5, 11:4, 11:4) gegen die Chinesin Wang Yidi durch.

In der Vorschlussrunde am Sonntagmorgen geht es erneut gegen eine Chinesin. Ex-Weltmeisterin Wang Manyu ist die aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste. „Ich habe nichts zu verlieren und hoffe, dass ich ihr einen guten Kampf liefern kann“, sagte Winter vor dem Halbfinale. Der Singapore Smash gehört zur höchsten Kategorie des Veranstalters World Table Tennis. Insgesamt ist das Turnier mit 1,55 Millionen Dollar dotiert.