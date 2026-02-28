Emma Aicher bleibt auch nach den Winterspielen in Top-Form. In Andorra feiert sie einen souveränen Sieg im Super-G. Holt sie nach zwei Olympia-Medaillen in der Saison auch noch zwei Kristallkugeln?

Soldeu - Skirennfahrerin Emma Aicher hat in überlegender Manier den Super-G von Soldeu gewonnen. Die beste deutsche Alpin-Athletin und zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin setzte sich bei dem Weltcup-Event in Andorra mit 0,88 Sekunden Vorsprung vor Alice Robinson aus Neuseeland durch. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter, die schon fast eine Sekunde Rückstand auf Aicher hatte. Kira Weidle-Winkelmann belegte als zweitbeste DSV-Starterin in Soldeu den siebten Platz.

Einen Tag nach ihrem vierten Rang in der Abfahrt zeigte Aicher eine fast fehlerfreie Fahrt mit mutiger Linie - auch wenn sie selbst das zunächst anders einschätzte. „Ich finde jetzt nicht, dass es voll durchgezogen war“, sagte die 22-Jährige in der ARD. „Ich habe mir während der Fahrt gedacht: Ein bisschen konsequenter fahren! Aber vielleicht hat es ja ganz gut gepasst.“

Nach Coup: Chance auf zwei Kristallkugeln

Aicher konnte über ihren fünften Weltcup-Sieg und den dritten in diesem Winter jubeln. Sie hatte zuvor schon die Abfahrt im Dezember in St. Moritz und einen Super-G im Januar in Tarvisio gewonnen. Bei den Winterspielen in Cortina holte das deutsche Ski-Juwel dann Silber sowohl in der Abfahrt als auch in der Team-Kombination an der Seite von Weidle-Winkelmann.

Durch den souveränen Erfolg hielt Aicher sogar die Chance auf den Gewinn der Disziplin-Gesamtwertung aufrecht: Sie hat nun als Drittplatzierte nur noch 96 Punkte Rückstand auf die führende Sofia Goggia; die Italienerin verpasste in Soldeu die Top fünf. An diesem Sonntag (10.15 Uhr/ARD und Eurosport) steigt in Andorra gleich der nächste Super-G der Frauen.

Auch in der Abfahrt hat Aicher gute Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel als Disziplin-Beste der Saison: Sie hat dort als Zweitplatzierte 94 Zähler Rückstand auf Lindsey Vonn. Die Amerikanerin kann nach ihrer schweren Verletzung von Olympia aber in diesem Winter kein Rennen mehr bestreiten.