Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Zuschauern mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) geschlagen geben musste.

Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Samstag 3:6 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Elias Valentin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Gordon Kindeleit der Torschütze (30.).

1:1 im Duell zwischen SG Wippertal (flex) und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Minute 30

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm versenkte den Ball in der 66. Spielminute. Eine echte Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Valentin traf in Minute 73 ein weiteres Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte JSG einen weiteren Erfolg einsacken. Till Krüger schoss und traf in der 87. Minute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Julius Randhahn den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mansfelder aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler, Apelt, Kindeleit, Sturm, Kaiser (62. Thomas), Schinke (90. Beutler), Randhahn, Porth (62. Vondran)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Störmer, Hattwig, Ruß (60. Zabel), Thiede (35. Theuring), Siebert (50. Brach), Schaibler, Krüger (88. Schmidt), Valentin

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44