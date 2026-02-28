Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der FC Grimma gegenüber der VfB Germania Halberstadt machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

FC Grimma verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen VfB Germania Halberstadt

Grimma/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Manuel Rost am Ende der ersten Halbzeit, als Edhem Hujdurovic für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Heinrich den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Grimma sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Grzega (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Rieger (75. Schulze), Janz, Werner, Spreitzer, Katzenberger, Mattheus, Tröger, Pistol, Vogel, Kind

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (70. Huber), Hackethal, Kohn, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Heinrich, Hujdurovic, Stobbe, Grzega (84. Arnold), Rust, Zeidler

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91