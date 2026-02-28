Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Zuschauern mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) verabschieden musste.

Mansfeld/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Samstag 3:6 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Elias Valentin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Gordon Kindeleit der Torschütze (30.).

Unentschieden. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Mansfelder nicht abhängen. Jason Sturm schoss und traf in Spielminute 66. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Valentin schoss und traf in Minute 73 ein weiteres Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Till Krüger schoss und traf in Minute 87. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Bereits drei Spielminuten später konnte Julius Randhahn (Wippertal) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser (62. Thomas), Gießler, Porth (62. Vondran), Sturm, Randhahn, Kindeleit, Apelt, Schinke (90. Beutler)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede (35. Theuring), Störmer, Ruß (60. Zabel), Valentin, Schaibler, Krüger (88. Schmidt), Siebert (50. Brach), Hattwig

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44