Hinzenbach - Die deutschen Skispringerinnen haben auch beim ersten Weltcup-Springen nach den Olympischen Winterspielen das Podest deutlich verpasst. Selina Freitag kam auf der Normalschanze im österreichischen Hinzenbach als beste Deutsche auf Rang sechs. Siegerin wurde Nika Prevc aus Slowenien, die bei den Winterspielen in Predazzo in den Einzelwettbewerben noch knapp an der erhofften Goldmedaille vorbeigesprungen war.

Freitag, die von der Normalschanze Olympia-Siebte war, gelangen zwei Sprünge auf jeweils 84,5 Meter. An die Podestplätze kam die 24-Jährige allerdings nicht heran. Hinter Freitag konnten sich Agnes Reisch (Platz 10) und Anna Hollandt (11.) nach guten Versuchen im zweiten Durchgang noch verbessern.

Katharina Schmid, deutsche Fahnenträgerin bei der Olympia-Eröffnungsfeier, landete bei einer der letzten Wettkämpfe ihrer Karriere auf Platz 18. Die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018 und vier Jahre später in Peking, beendet am Saisonende ihre Skisprung-Laufbahn.