Der FC Liverpool setzt seine Siegesserie fort und schlägt West Ham United deutlich. Allerdings müssen die Reds schon wieder auf Florian Wirtz verzichten. Wie lange noch, ist offen.

Liverpool - Ohne den angeschlagenen Florian Wirtz hat der FC Liverpool im Rennen um einen Champions-League-Platz wichtige Punkte geholt. Der in dieser Saison lange inkonstante englische Fußballmeister setzte sich in der Premier League gegen das kriselnde Team von West Ham United mit 5:2 (3:0) durch.

Der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké (5. Minute), Virgil van Dijk (24.), Alexis Mac Allister (43.) und Cody Gakpo (70.) trafen in Anfield für die Gastgeber. Außerdem unterlief West Hams Axel Disasi (82.) ein Eigentor. Es war der vierte Pflichtspielsieg für Liverpool in Serie.

Reds stark im Angriff, aber mit defensiven Schwächen

Vor heimischem Publikum waren die Reds von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und wurden vor allem nach Standards gefährlich. Nach einer abgewehrten Ecke reagierte Ryan Gravenberch schnell und bediente Ekitiké - das 1:0. Virgil van Dijk erhöhte - ebenfalls nach einer Ecke - per Kopf. Das 3:0 durch einen schönen Volley-Treffer von Mac Allister kurz vor der Pause schien die Vorentscheidung.

West Ham gab sich nicht geschlagen und verkürzte kurz nach dem Seitenwechsel durch Tomas Soucek (49.) auf 1:3. Liverpool wirkte in der Defensive anfällig, doch die Gäste konnten das kaum nutzen. Auf der anderen Seite traf Gakpo zum 4:1. Die kurze Hoffnung, die bei West Ham nach dem 2:4-Treffer von Taty (75.) aufkam, machte Disasi Minuten später mit seinem Eigentor zunichte.

Liverpool hat damit als Tabellenfünfter 48 Punkte, so viel wie der Vierte Manchester United, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Dritter mit 51 Punkten ist Aston Villa. Hinter Liverpool lauert auf Platz sechs mit 45 Punkten der FC Chelsea, der am Sonntag bei Spitzenreiter Arsenal antritt.

Slot weiß nicht, wie lange Wirtz fehlen wird

Florian Wirtz hatte am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Spiel bei Nottingham Forest über Rückenschmerzen geklagt und war kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden. Liverpool-Coach Arne Slot war zunächst davon ausgegangen, dass es nichts Ernstes ist.

Am Freitag sagte Slot jedoch, er wisse nicht, wie lange der deutsche Nationalspieler fehlen werde. „Das ist natürlich enttäuschend“, kommentierte der Coache, „und auch etwas, was ich nach letzter Woche nicht erwartet hatte.“