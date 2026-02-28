Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 68 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Robert Voß (SSV 90 Landsberg) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

1:1 für SSV 90 Landsberg und SV Romonta 90 Stedten – 10. Minute

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite räumten Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 auszubauen (87.). Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe (67. Kleeblatt), Diallo (85. Thiel), Stryjakowski (67. George), Darmochwal, Scheller (88. Stephan), Hampel, Berbig (31. Dammering), Voß, Madalschek, Köhler

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Kaschperk (63. Nachtwein), Siedler, Böttger, Schrötter, Bielig, Jüttner, Berger (72. Thomas), Lindau, Merker

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68