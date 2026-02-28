Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

SV Blau-Weiß Zorbau unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSC Weißenfels

Zorbau/MTU. Das Match zwischen Zorbau und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Maximilian Oha, als Felix Schneider für Weißenfels traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 80: SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Andrii Zozulia den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Die Zorbauer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel (70. Beer), Omerovic (70. Maier), L. E. Hein (83. Bisultanov), De Pinho Gomes (67. Sothen), Engl (86. Jose Malu), Campbell, Erdmann, Bondarenko, B. Strauchmann, Neuhaus

SSC Weißenfels: Magul – Kopp (63. Koch), Dierichen, Koch (80. Luib), Zozulia (84. Beyer), Purrucker (16. Schneider), Schumann, Zerbe, Puphal, Raßmann (73. Hafkesbrink), Necke

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480