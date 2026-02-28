Der FC Grimma hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt mit 0:3 (0:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Manuel Rost am Ende der ersten Halbzeit, als Edhem Hujdurovic für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Daniel Heinrich (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

52. Minute: FC Grimma liegt 0:2 zurück

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Paul Grzega den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (73.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Kind, Rieger (75. Schulze), Tröger, Katzenberger, Vogel, Janz, Mattheus, Pistol, Spreitzer, Werner

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Hackethal, Grzega (84. Arnold), Klaschka (46. Kuffner Sandri), Kohn, Hujdurovic, Zeidler, Heinrich, Stobbe, Boateng (70. Huber)

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91