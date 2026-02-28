Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag nicht, als er sich vor 480 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels verabschieden musste.

0:2 – SV Blau-Weiß Zorbau verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SSC Weißenfels

Zorbau/MTU. Vor 480 Zuschauern hat sich das Team von Rüdiger Hoppe mit 0:2 (0:0) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Schneider (SSC Weißenfels) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 80: SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte einmal Gelb.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Andrii Zozulia, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (80.). In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – L. E. Hein (83. Bisultanov), Seidel (70. Beer), De Pinho Gomes (67. Sothen), Neuhaus, Erdmann, Omerovic (70. Maier), Bondarenko, Campbell, Engl (86. Jose Malu), B. Strauchmann

SSC Weißenfels: Magul – Kopp (63. Koch), Zozulia (84. Beyer), Purrucker (16. Schneider), Dierichen, Zerbe, Schumann, Raßmann (73. Hafkesbrink), Puphal, Koch (80. Luib), Necke

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480