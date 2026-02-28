Klar unterlegen zeigte sich der BSV 79 Magdeburg in der Auseinandersetzung gegen den TSV Niederndodeleben letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem TSV Niederndodeleben verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:6 (1:2).

Nach elf Minuten schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben – 28. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (85.). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Gröschner, Ngou, Wolde, Hartwig, Mittag, Kokert (80. Nsien), Klinzmann (24. Njonou), Ellrich, Spiering, Hilgendorf (73. Bansemer)

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (73. Bittner), Ahlemann, Lüddeckens, Komorous (73. Klein), Ferl (67. Mai), Schott, Jebsen, Husnik (67. Gottschalk), Biermanski, Farkas (56. Dreiling)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53