Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 68 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Robert Voß (SSV 90 Landsberg) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

10. Minute SSV 90 Landsberg und SV Romonta 90 Stedten im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Es blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite verließen Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christopher Kleeblatt (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:2 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Madalschek, Darmochwal, Voß, Diallo (85. Thiel), Köhler, Stryjakowski (67. George), Rappe (67. Kleeblatt), Scheller (88. Stephan), Berbig (31. Dammering), Hampel

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (72. Thomas), Böttger, Jüttner, Bielig, Lindau, Siedler, Schrötter, Merker, Prenz, Kaschperk (63. Nachtwein)

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68