Der HSV-Sprinter ist auch in der Halle am schnellsten. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre pokert und wird trotzdem deutscher Meister.

Dortmund - Der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah hat nun auch unter dem Hallendach erstmals den nationalen Sprint-Titel geholt. Der Leichtathlet vom Hamburger SV siegte in Dortmund über 60 Meter in 6,55 Sekunden hauchdünn vor dem deutschen Rekordhalter Kevin Kranz (6,56). Ansah hält mit 9,99 Sekunden die nationale Bestmarke über die 100 Meter.

Bei den Frauen setzte sich Philina Schwartz in 7,18 Sekunden durch. Die 19-jährige Berlinerin, die wie Ansah schon den Start bei der Hallen-WM in drei Wochen sicher hat, ließ die etablierten Sprinterinnen hinter sich. Gina Lückenkemper als Beste hatte auf einen Einzelstart verzichtet.

Im Weitsprung übertraf der Olympia-Sechste Simon Batz bei seinem Sieg mit 8,09 Metern im fünften Versuch die Acht-Meter-Marke.

Lita Baehre patzt erst und triumphiert dann

Mit seinem einzigen gültigen Versuch sicherte sich der einstige Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre den Stabhochsprung-Titel. Nach einem Fehlversuch über 5,50 Meter überquerte der 26-Jährige im ersten seiner beiden noch übriggebliebenen Versuche 5,60 Meter. Danach breitete der Düsseldorfer die Arme zu einer „Na also, geht doch“-Geste aus.

Die 5,70 Meter waren dann zu hoch. Mitfavorit Torben Blech wurde mit 5,40 Metern nur Vierter. Blech und Lita Baehre haben sich den Hallen-Titel schon zweimal geteilt.

Das mit Spannung erwartete Hochsprung-Duell von Christina Honsel und Imke Onnen fiel aus. Zwei-Meter-Springerin Honsel hatte ihren Start wegen Fußproblemen absagen müssen. So genügten Onnen 1,91 Meter zum Titel. Auch sie hofft wie Lita Baehre noch auf einen Hallen-WM-Start in drei Wochen in Polen.