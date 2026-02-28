Der Hype um Eisschnellläuferin Jutta Leerdam zeigt sich auch bei einer Auktion. Wohin das Geld geht, steht auch schon fest.

Amsterdam - Der Gold-Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam ist vom niederländischen Olympischen Komitee für 195.000 Euro versteigert worden. Das Outfit trug Leerdam bei ihrem Olympiasieg bei den Winterspielen in Italien über die 1.000 Meter sowie beim Gewinn ihrer Silbermedaille über 500 Meter.

Bei der Auktion kam es in der Schlussphase zu einem Kopf-an-Kopf-Duell zwischen zwei Bietern. Eine Stunde vor Ende lag das höchste Gebot noch bei knapp mehr als 9.000 Euro.

Leerdam hatte mit ihrem Rennanzug für Aufsehen gesorgt, als sie nach ihrem Goldlauf den Reißverschluss ihres Anzugs öffnete und den Sport-BH ihres Sponsors zeigte. Bei den Olympischen Spielen sind private Werbepartner auf der Kleidung eigentlich verboten.

Erlös geht an die Jugend-Vereine der niederländischen Stars

Nicht nur Leerdams Anzug wurde auf der Plattform „MatchWornShirt“ zur Auktion freigegeben, unter anderem wurden auch die Outfits ihrer Teamkolleginnen und Olympiasiegerinnen Femke Kok über die 500 Meter sowie Antoinette Rijpma-de Jong über die 1.500 Meter versteigert. Den Topwert erzielte aber mit Abstand Leerdams Anzug.

Der Erlös kommt den Vereinen zugute, in denen die Athletinnen und Athleten ihre Karriere begonnen haben. „Durch diese Auktion geben die Athletinnen und Athleten etwas zurück an die Orte, an denen ihre sportliche Reise begann, unterstützen die Förderung neuer Talente und investieren in die niederländischen Sportheldinnen und Sporthelden von morgen“, hieß es.