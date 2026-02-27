Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SC Bernburg ein 4:3 (2:2)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Bernburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag 4:3 (2:2) getrennt.

Rune-Kjell Litzenberg (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Krüger erzielt.

1:1 im Duell zwischen SC Bernburg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 38. Minute

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bitterfeld-Wolfener nahmen aber nochmal Anlauf. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Minute. Gleichstand. Die Bernburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Nils Erik Fahland traf in der 50. Spielminute. Die Bitterfeld-Wolfener nahmen aber nochmal Anlauf. Litzenberg versenkte den Ball in der 66. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Edozie Christian Chidera den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bernburg sicherte (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Heute (69. Weigel), Schmidt (90. Binkau), Becker, Krüger (81. Staat), Strobach (90. Giemsa), Chidera, Raeck, Heitzmann, Fahland (86. Hilmer), Schauer

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Bark (66. Galushyn), Hadaschik, Ehrhardt, Litzenberg, Sumka, Ludwig, Potapenko (80. Born), Weimann, Günther

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154