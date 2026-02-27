Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 184 Fußballfans am Freitag das Match zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Dessau 05 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dimitrios Mitsis vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Tobias Berndt die Gäste in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Culubali Ramos, Prielipp, Ndour (61. May), Jalo (81. Wróblewski), Moroz, Sonco (88. Schmökel), Bakkush (90. Ali), Schinkel (61. Lytvyn), Zimmermann, Seniura

SV Dessau 05: Becker – Horvath, Von Zansen (89. Lübke), Zoblofsky, Mieth (72. Stelmak), Friebe, Barabasch, Biriuk (63. Baumgart), Berndt, Werthmann (72. Girke), Pratsch

Tore: 0:1 Tobias Berndt (41.); Zuschauer: 184