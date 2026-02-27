Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SC Bernburg ein 4:3 (2:2)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (2:2).

Rune-Kjell Litzenberg (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Krüger den Ball ins Netz.

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Spielminute. Unentschieden. Der SC Bernburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Nils Erik Fahland schoss und traf in Spielminute 50. So einfach ließen sich die Bitterfeld-Wolfener nicht abhängen. Litzenberg schoss und traf in Spielminute 66 ein weiteres Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Edozie Christian Chidera (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bernburger Elf erzielen (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Strobach (90. Giemsa), Schmidt (90. Binkau), Krüger (81. Staat), Chidera, Becker, Fahland (86. Hilmer), Heitzmann, Raeck, Heute (69. Weigel), Schauer

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (66. Galushyn), Hadaschik, Böhme, Litzenberg, Weimann, Sumka, Ehrhardt, Potapenko (80. Born), Günther, Ludwig

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154