Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den Haldensleber SC mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 163 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 163 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Haldensleber durch.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Doppelpack von Pascal Pannier bringt BSV Halle-Ammendorf 2:0 in Führung – Minute 28

Nach wenigen Momenten gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (28.). Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler, Schmitz, Schubert (85. Piontek), Kowalski (85. Bergmann), Meyer (77. Schöneck), Dabel, Niesel, Hoffmann (72. Klein), Pannier (72. Agwu), Englich

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann, Hevekerl (69. Neumann), Krüger (64. Boege), Ebel (51. Mäde), Hüttl, Ebel, Von Ameln, Thieke, Schunaew, Hebekerl (51. Wille)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163