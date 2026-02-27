Die deutschen Basketballer müssen in Kroatien auf ihre besten Spieler verzichten. Das rächt sich dieses Mal.

Zagreb - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation ihre erste Niederlage kassiert. Bei den weiter ungeschlagenen Kroaten musste sich der Welt- und Europameister ohne nahezu alle Stars trotz einer kämpferisch starken Leistung mit 88:93 (50:46) geschlagen geben.

Bester Werfer im deutschen Team, das die ersten beiden Spiele gegen Zypern und Israel gewonnen hatte, war David Krämer mit 22 Punkten. Bei den Gastgebern kam der langjährige NBA-Profi Dario Saric auf 23 Zähler.

Am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) treffen beide Teams in Bonn erneut aufeinander. Dann könnte auch Europameister Oscar da Silva vom deutschen Meister Bayern München zur Mannschaft stoßen. Die ersten drei Teams der Vierer-Gruppe erreichen die nächste Gruppenphase.

Bundestrainer muss auf fast alle Stars verzichten

Bundestrainer Alex Mumbrú hatte bereits vor der Partie von einer „sehr kniffligen Aufgabe“ gesprochen. Schließlich fehlten die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder und Topspieler Franz Wagner ebenso wie nahezu alle Akteure aus der Euroleague. Maodo Lo, Daniel Theis, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann und Bayern-Star Andreas Obst - sie waren alle nicht dabei.

Dennoch zeigte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes im Drazen Petrovic Basketball Center von Zagreb eine couragierte Leistung. Nach dem ersten Viertel führte der Welt- und Europameister mit sechs Punkten (26:20). Auch, weil das deutsche Team Kroatiens Star Mario Hezonja lange Zeit gut unter Kontrolle hatte.

Kroaten drehen auf

Das änderte sich im zweiten Viertel. Hezonja, der am Tag zuvor noch in der Euroleague beim Real-Sieg gegen Bayern München auf dem Parkett gestanden hatte, übernahm nun immer mehr das Kommando. Doch Deutschland hielt gut dagegen und lag zur Pause weiter knapp vorne (50:46).

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams weiter einen intensiven Schlagabtausch. Mitte des dritten Abschnitts verlor Deutschland erstmals etwas die Kontrolle über die Partie. Auch, weil Hezonja jetzt heiß lief und die Gastgeber in Führung brachte.

Kroatien zog im Schlussabschnitt auf sieben Punkte davon. Das deutsche Team hielt aber mit großem Einsatz dagegen und ging durch den erst 20 Jahre alten Jack Kayil noch einmal in Führung (84:83). Doch dann leisteten sich die Gäste ein paar Fehler zu viel und kassierten die erste Niederlage.