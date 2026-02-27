Mit einer Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Bölke. Der Trainer von Lüttchendorf musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Bohdan Savenko für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hettstedter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tom Wienholz der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 62. Minute

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tim Drosihn, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kastrati (62. Hajdarpasic), Horlbog, Siebald, Drosihn, Schulze, Stoye, Gerlach, Kolle, Siebenhühner, Schlegel

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Krey (58. Vollmann), Krey, Doberenz (87. Lettau), Savenko, Prokhorenko, Kemnitz (82. Klymenko), Döring, Stein, Svitiukha

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196