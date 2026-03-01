Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Braunsbedra am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner schlugen die Gäste aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Eric Hägele den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra liegt in Minute 70 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Joao Dahaba ersetzte Martin Necke und Dmytro Zinchenko kam rein für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Philip Buss den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Mücheln erlangte (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Richter, Glaubitz, Necke (79. Dahaba), Toth (67. Hägele), Odufuye (67. Werner), Schulze, Böhme, Voigt, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Reifarth

Sportring Mücheln: Mund – Saddei (67. Meyer), Hiersig, Schubert, Semmer (87. Buss), Sommerwerk (78. Herrmann), Kuhnert, Berghammer, Bagehorn (75. Sell), Grosser, Maak

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450