Der HFC empfängt im letzten Spiel des Jahres die Reserve des FCM. Bei einer Niederlage könnte die vorbeiziehen. Welche Folgen hätte das für Trainer Robert Schröder?

Wird das Derby gegen den HFC zum Schickalsspiel für Robert Schröder? Das sagt er vor dem Duell mit dem FCM selbst dazu

Robert Schröder hat mit dem HFC bislang nur 29 Punkte aus 18 Spielen geholt.

Halle/MZ - Mit einem Weihnachtsbrunch haben sich die Profis des Halleschen FC auf das eingeschworen, was am Sonntag auf sie wartet. Es sei um das Zusammensein gegangen, erzählte Kapitän Niklas Landgraf von der Runde mit Brötchen, Müsli, Obst und Kaffee. „Natürlich war aber auch das Spiel Thema.“ Das Spiel, an dem für den HFC so viel hängt.