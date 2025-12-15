In der Nacht von Donnerstag, 18. Dezember, 22 Uhr, bis Freitag, 19. Dezember, 5 Uhr, gibt es in Roßlau Verkehrseinschränkungen.

In der Nacht zum Freitag - Stadtverwaltung kündigt zwei Brückenprüfungen in Roßlau an

Roßlau/MZ. - In der Nacht von Donnerstag, 18. Dezember, 22 Uhr, bis Freitag, 19. Dezember, 5 Uhr werden in Roßlau Bauwerksprüfungen der Brücken Hohe Straße und Streetzer Brücke durchgeführt. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt.

Die Brücke Hohe Straße wird in dieser Zeit für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Die Brücke Streetzer Brücke wird in diesem Zeitraum nur einseitig begeh- und befahrbar sein. Es erfolgt eine entsprechende Verkehrsregelung. Das Tiefbauamt bittet um Verständnis für die Einschränkungen und um Beachtung der Hinweisschilder vor Ort.