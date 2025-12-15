In einem Ladengeschäft in Weißenfels haben unbekannte Einbrecher einen Tresor aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen. Wie hoch die Polizei den Schaden schätzt.

Unbekannte Einbrecher haben in einem Ladengeschäft in der Max-Planck-Straße in Weißenfels einen Tresor aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Beute und der entstandene Sachschaden belaufen sich auf insgesamt mehrere Tausend Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach waren die Täter im Laufe des Wochenendes über ein Fenster in das Objekt eingedrungen. Die Kriminaltechniker sicherten am, Tatort Spuren, die Ermittlungen laufen.