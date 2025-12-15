In der Weißenfelser Jüdenstraße eröffnete am Montag offiziell eine neue Tedi-Filiale. Wie groß die Resonanz war, was die Kunden sagen und welche Hoffnung andere Händler haben.

Großer Kundenansturm - Neue Tedi-Filiale in Weißenfelser Innenstadt eröffnet

Mit Maskottchen und Glücksrad feierte die neue Tedi-Filiale in der Jüdenstraße am Montag die offizielle Eröffnung.

Weißenfels - Groß war der Andrang am Montagvormittag in der Weißenfelser Jüdenstraße. Dort feierte der Rossmann-Nachfolger Tedi die offizielle Eröffnung seiner neuen Filiale. Und das lockte bereits in den Morgenstunden viele neugierige Kunden an, die zwischen den Regalen stöberten.