Handel in Innenstadt Großer Kundenansturm - Neue Tedi-Filiale in Weißenfelser Innenstadt eröffnet

In der Weißenfelser Jüdenstraße eröffnete am Montag offiziell eine neue Tedi-Filiale. Wie groß die Resonanz war, was die Kunden sagen und welche Hoffnung andere Händler haben.

Von Meike Ruppe-Schmidt Aktualisiert: 15.12.2025, 16:45
Mit Maskottchen und Glücksrad feierte die neue Tedi-Filiale in der Jüdenstraße am Montag die offizielle Eröffnung.
Weißenfels - Groß war der Andrang am Montagvormittag in der Weißenfelser Jüdenstraße. Dort feierte der Rossmann-Nachfolger Tedi die offizielle Eröffnung seiner neuen Filiale. Und das lockte bereits in den Morgenstunden viele neugierige Kunden an, die zwischen den Regalen stöberten.