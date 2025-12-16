Die Weihnachtsvorbereitungen umfassen viele Dinge. Dazu gehört auch der Kauf eines Weihnachtsbaums. Wo man in Bernburg einen kaufen kann und wie viel er kostet.

Hier in Bernburg bekommt man noch Weihnachtsbäume und so viel kosten sie

Ralph Voigt verkauft am Platz der Jugend in Bernburg Weihnachtsbäume, die aus dem Harz stammen.

Bernburg/MZ. - Manche sind klein, andere groß gewachsen, die einen mit überschaubarem Nadelkleid, andere buschig. Doch alle haben eins gemeinsam: Unter ihnen sollen an Heiligabend die Weihnachtsgeschenke liegen. Wo man acht Tage vor dem Fest noch schöne Weihnachtsbäume in Bernburg bekommt, hat die MZ zusammengestellt: