Nach 34 Jahren verabschiedet sich Dr. Ute Schreiber aus ihrer Kinderarztpraxis in Quedlinburg. Doch es gibt eine Nachfolge: Wer die Praxis weiterführt und welche Pläne für die Zukunft bestehen.

Quedlinburger Kinderärztin verabschiedet sich nach 34 Jahren – und so geht es weiter

Sie ist bei kleinen Patienten enorm beliebt: die Feuerwehr in einem der Behandlungsräume der Kinderarztpraxis von Dr. Ute Schreiber (r.) in Quedlinburg, auf der sie selbst und ihre Nachfolger Panagiotis Galanopoulos und Laura Bertinchamp Platz genommen haben.

Quedlinburg/MZ. - Ein letztes Mal wird Dr. Ute Schreiber am Mittwoch, 17. Dezember, in einer regulären Sprechstunde für ihre kleinen und jungen Patienten da sein, am Tag darauf mit ihrem Team noch bestellte Patienten sowie Notfälle behandeln. Dann geht die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin nach 34 Jahren Arbeit in ihrer eigenen Praxis in Quedlinburg in den Ruhestand. Ihre Patienten weiß sie versorgt: „Es ist ein großes Glück, dass ich zwei sehr gute Nachfolger habe.“