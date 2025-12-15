Osterfelder Weihnachtsmarkt Vom Osterfelder Platz bis zur Live-Kapelle: Weihnachtsmarkt lockt Besucher an den Matzturm

Mit traditionellen Spezialitäten, handwerklichen Angeboten und weihnachtlichem Programm fand der Osterfelder Weihnachtsmarkt am Samstag statt. Was bei den kleinen und großen Besuchern für Begeisterung sorgte.