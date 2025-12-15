weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Osterfelder Weihnachtsmarkt: Vom Osterfelder Platz bis zur Live-Kapelle: Weihnachtsmarkt lockt Besucher an den Matzturm

Mit traditionellen Spezialitäten, handwerklichen Angeboten und weihnachtlichem Programm fand der Osterfelder Weihnachtsmarkt am Samstag statt. Was bei den kleinen und großen Besuchern für Begeisterung sorgte.

Von Margit Herrmann 15.12.2025, 12:00
Elfe Stefanie Jenke und Weihnachtsmann Olaf Nimmoth brachten auf dem Osterfelder Weihnachtsmarkt Kinderaugen zum Strahlen.
Elfe Stefanie Jenke und Weihnachtsmann Olaf Nimmoth brachten auf dem Osterfelder Weihnachtsmarkt Kinderaugen zum Strahlen. (Foto: Margit Herrmann)

Osterfeld/MZ. - Pünktlich zur Eröffnung des Osterfelder Weihnachtsmarktes am Matzturm warteten Liebhaber der traditionellen Kartoffel-Mehl-Speise am Stand der „Osterfelder Platz“. Bruder René und Bruder Jörg verarbeiteten den Teig zu Fladen.