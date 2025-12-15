Osterfelder Weihnachtsmarkt Vom Osterfelder Platz bis zur Live-Kapelle: Weihnachtsmarkt lockt Besucher an den Matzturm
Mit traditionellen Spezialitäten, handwerklichen Angeboten und weihnachtlichem Programm fand der Osterfelder Weihnachtsmarkt am Samstag statt. Was bei den kleinen und großen Besuchern für Begeisterung sorgte.
15.12.2025, 12:00
Osterfeld/MZ. - Pünktlich zur Eröffnung des Osterfelder Weihnachtsmarktes am Matzturm warteten Liebhaber der traditionellen Kartoffel-Mehl-Speise am Stand der „Osterfelder Platz“. Bruder René und Bruder Jörg verarbeiteten den Teig zu Fladen.