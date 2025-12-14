In der „Blechbude“ in Osterfeld entstanden einst besondere Produkte. Wo sie für Balance sorgten.

Dagmar Seidel zeigt in der Osterfelder Heimatstube alten Weihnachtsschmuck, der einst in der Firma Baumann hergestellt wurde.

Osterfeld/MZ. - „Sind die Lichter angezündet“, heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Das wurde 1950 von der Lyrikerin Erika Engel verfasst und gehörte zu den bekanntesten Weihnachtsliedern der ehemaligen DDR. 75 Jahre ist der Song also mittlerweile alt. Gesungen wird er in der Weihnachtszeit und in manchen guten Stuben am Heiligabend immer noch. Doch während es zur Zeit der Entstehung des Liedes und lange darüber hinaus üblich war, den Weihnachtsbaum mit echten Kerzen zu schmücken, erleuchten heute größtenteils strombetriebene Lichterketten und Kerzenimitate in den Wohnzimmern den Tannenbaum. Schon aus Sicherheitsgründen wählen Familien mit Kindern und Haustieren heutzutage die feuerlose Variante.