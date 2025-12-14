Am Sonntag ist zum ersten Mal der neue ICE von Halle nach Paris gefahren. OB Vogt feierte die neue Verbindung und fuhr direkt mal ein Stückchen mit.

Großer Bahnhof für den ersten ICE von Halle nach Paris. OB Alexander Vogt (2.v.l.), Bahn-Bevollmächtigter Martin Walden (m.) und Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (3.v.r.) begrüßten den Zug am Sonntagmorgen.

Halle (Saale)/MZ. - Früh aufstehen kann sich in Halle lohnen. Wer es bis 8.16 Uhr zum Hauptbahnhof schafft, kann ab sofort jeden Tag ohne Umstieg nach Paris fahren. Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn machts möglich. Den ersten Zug dieser neuen Verbindung, der aus Berlin kam, begrüßten am Sonntagmorgen Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) und Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) persönlich.