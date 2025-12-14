Nicholas Fanselow aus Oberröblingen hat eine Dokumentation über das Deutschland-Spiel im American Football gedreht. Welchen Hollywoodstar er schon auf dem Beifahrersitz hatte.

Nicholas Fanselow ist der Football-Flüsterer aus Oberröblingen und hat eine Dokumentation gedreht

Nicholas Fanselow aus Sangerhausen beim NFL-Spiel in Berlin zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons.

Oberröblingen/mz. - Wer aus den jüngeren Generationen hat sich mal nicht abends aus dem Bett geschlichen, um die letzten spannenden Minuten eines Sportevents von der Treppe oder dem Flur aus auf dem heimischen Familienfernseher mitzuverfolgen?